الرئيس عون:لبنان يعمل على النهوض عبر مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية

لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال في نيويورك الى الاصلاحات والاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي الى الانتاجي وتحفيز الاستثمار.
وعدّد الرئيس عون اهم الاجراءات التي اتُخذت، لاسيما من الناحية القضائية على صعيد قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في القطاع العام واهم المرافق الحيوية، مشيراً الى أن هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والطاقة والمواصلات.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لاسيما الامنية منها، كبيرة جداً عليه، دون اغفال عبء النزوح وثقله، مجدداً التأكيد على أن لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن اجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر "سيدر".
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