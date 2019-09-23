الرئيس عون:لبنان يعمل على النهوض عبر مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية

لفت ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ خلال استقباله وفد منظمة "​تاسك فورس​ فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال في ​نيويورك​ الى الاصلاحات والاجراءات التي تتخذها الحكومة ال​لبنان​ية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية ​الجديدة​ التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي الى الانتاجي وتحفيز الاستثمار.

وعدّد الرئيس عون اهم الاجراءات التي اتُخذت، لاسيما من الناحية القضائية على صعيد قوانين ​مكافحة الفساد​ وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في ​القطاع العام​ واهم المرافق الحيوية، مشيراً الى أن هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات ك​الاتصالات​ و​الطاقة​ والمواصلات.

وشدد رئيس الجمهورية على أن ​الوضع الاقتصادي​ في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، لاسيما الامنية منها، كبيرة جداً عليه، دون اغفال عبء ​النزوح​ وثقله، مجدداً التأكيد على أن لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر اقامة مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن اجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير ​الدول المانحة​، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر "سيدر".