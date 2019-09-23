اندلاع حريق في مطعم للمأكولات البحرية في بلدة كوشا العكارية

أفادت معلومات صحفية ان تسرب غاز تسبب بحريق في مطعم للمأكولات البحرية والسمك لصاحبه خالد العمر على مفرق بلدة كوشا - العكارية، أتى على مطبخ المطعم.
وعمل عناصر الدفاع في مركزي حلبا الإقليمي وخريبة الجندي لتطويقه وإخماده.
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