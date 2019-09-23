اندلاع حريق في مطعم للمأكولات البحرية في بلدة كوشا العكارية

أفادت معلومات صحفية ان تسرب غاز تسبب بحريق في مطعم للمأكولات البحرية والسمك لصاحبه خالد العمر على مفرق ​بلدة كوشا​ - العكارية، أتى على مطبخ المطعم.

وعمل عناصر الدفاع في مركزي حلبا الإقليمي و​خريبة الجندي​ لتطويقه وإخماده.

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