مكية أصدر مذكرة بانتهاء الدوام الصيفي والبدء بالتوقيت الشتوي ابتداء من ليل 26/27 ت1

اصدر الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية مذكرة حدد فيها انتهاء الدوام الصيفي والبدء ب​التوقيت الشتوي​ ابتداء من ليل 26-27 تشرين الاول 2019. وفيما يلي نص المذكرة: "عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 20-8-1998، القاضي بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من منتصف ليل آخر سبت - احد من شهر آذار ولغاية منتصف ليل آخر سبت - احد من شهر تشرين الاول من كل عام.يذكر الامين العام لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتبارا من منتصف ليل 26-27 تشرين الاول 2019، تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي".

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