"رويترز": السعودية ستعود إلى الإنتاج الكامل للنفط بحلول بداية الأسبوع المقبل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن "​السعودية​ استعادت نحو 75% من فاقد إنتاج ​النفط​ الخام الناجم عن هجوم "​أرامكو​"، وستسترجع كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن "إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج الحالي في بقيق زهاء 3 ملايين برميل يوميا".

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