المنار: لقاء سيعقد بالساعات المقبلة بين الحريري وسلامة لحل مشكلة أصحاب المحطات

علمت قناة "المنار" أن "لقاء سيعقد في ​الساعات​ المقبلة بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ من أجل حل مشكلة تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات وموزعي ​المحروقات​ و​نقابة الصهاريج​".

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