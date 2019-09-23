ترمب يفاجئ الحضور بمشاركته لدقائق في قمة المناخ

اسماء السيد - الامم المتحدة: فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين الحضور عندما شارك لبضع دقائق في قمة المناخ في نيويورك التي تعقدها الأمم المتحدة، مع أنّه لم يكن قد أعلن عن هذه المشاركة.
ولم يلق ترمب كلمة، بل اكتفى بالجلوس لدقائق في القاعة العامة، حيث استمع ثم صفّق لكلمة رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي.
ويشارك نحو ستين زعيماً من العالم في هذه القمّة حول المناخ بهدف إعطاء دفع جديد لاتّفاق باريس الذي خرجت الولايات المتحدة منه بعيد وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
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