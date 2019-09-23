دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters استطلاع: الفلبينيون يؤيدون حرب دوتيرتي على المخدرات

مانيلا (رويترز) - أظهر استطلاع أن المواطنين الفلبينيين راضون بشكل ساحق عن الحرب الدامية التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات مما يعطي تعزيزا لحكومة مستاءة من حملة دولية للتحقيق في مزاعم ارتكاب الشرطة جرائم قتل ممنهجة. وأظهر الاستطلاع الفصلي والذي شمل 1200 فلبيني معدلا "ممتازا" لحملة دوتيرتي التي بدأت قبل ثلاث سنوات مع تعبير 82 في المئة عن رضاهم بسبب توقع انخفاض المخدرات والجريمة في البلاد.

وأبدى 12 في المئة عن عدم رضاهم بسبب اعتقادهم أن تجارة المخدرات ما زالت مزدهرة وأن عددا كبيرا من الناس قتل بالإضافة إلى انتهاكات الشرطة. وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أواخر يونيو حزيران وجود ستة في المئة لم يقرروا موقفهم.

ونشرت نتائج الاستطلاع بعد يومين من تسريب مذكرة رئاسية تأمر الإدارات والشركات التي تديرها الحكومة برفض قروض أو مساعدات من الدول الثماني عشرة الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومن بينها إسبانيا وبريطانيا واستراليا التي أيدت قرارا بالتحقيق في الحملة التي يشنها دوتيرتي.

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وتقول الشرطة إنها قتلت أكثر من6700 شخص يشتبه بأنهم تجار مخدرات قاوموا اعتقالهم وتنفي التورط في جرائم قتل غامضة‭‭ ‬‬لآلاف آخرين من متعاطي المخدرات.

وترفض الشرطة ادعاءات جماعات حقوق الإنسان بإعدامها أشخاصا وتزوير تقارير والتلاعب بالأدلة ومسرح الجريمة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)