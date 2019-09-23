نفقت قبل صيدها.. ضبط نصف طن "سمك بوري" فاسد في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت لجنة من الإدارة الصحية بمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع إدارة مطوبس البيطرية، كميات من أسماك البوري النافقة خلال طرحها للبيع على المواطنين في نطاق المركز.

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات للدكتور أحمد الجندي، مدير عام إدارة مطوبس الصحية، بطرح أسماك بوري نافقة للبيع على المواطنين في الأسواق بنطاق مدينة مطوبس، عقب انتشالها من مياه نهر النيل التي حدث بها نفوق للأسماك على مدار أيام ماضية.

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شكل مدير إدارة مطوبس الصحية، لجنة من الإدارة ترأسها سعد حلبية، مدير مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة، وضمت أشرف أبو طويلة، وهاني شحاتة، مفتشي أغذية، والدكتور هنداوي حسام الدين، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة مطوبس البيطرية، للمرور على الأسواق، والباعة الجائلين لضبط المخالفين منهم خلال بيعهم أسماك بوري نافقة.

تمكنت لجنة مراقبة الأغذية من ضبط أحد باعة الأسماك وبحيازته كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، نظرًا لثبوت نفوقها، تزن 450 كيلو جرام، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.