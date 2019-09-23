محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)
التقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك.
ونشر شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية على تويتر اليوم الاثنين، صورة ظهرت فيها ميركل وهي تجلس إلى جوار تونبرج.
وكتب زايبرت:" لقاء قبل الحديث أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ".
ومن المنتظر أن يطرح عشرات من زعماء العالم خلال المؤتمر خططا جديدة لمواجهة أزمة المناخ.
وكانت هناك تكهنات حول احتمال أن تلتقي ميركل بالناشطة السويدية على هامش المؤتمر الأممي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل تلتقي الناشطة البيئية السويدية تونبرج على هامش قمة المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.