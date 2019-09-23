وزير الفلاحة التونسي: سنصبح ثاني منتج عالمي لزيت الزيتون بعد إسبانيا

قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، سمير الطيب، إن تونس ستصبح ثاني منتج عالمي لزيت الزيتون بعد إسبانيا بإنتاج سيصل إلى 350 ألف طن في موسم 2020/2019.

وقال الطيب، في تصريح اليوم الاثنين، إن إنتاج زيت الزيتون للموسم الجديد سيجعل تونس من بين الدول الرائدة في مجال الإنتاج على الصعيد العالمي، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود في مجال تطوير

الجودة.وبخصوص التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لزيادة حصة تونس من تصدير زيت الزيتون لدول الاتحاد الأوروبي في ظل الإنتاج المهم المنتظر للموسم الجديد، أوضح وزير الفلاحة أن المفاوضات لم تنقطع مع الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع؛ دفاعًا عن المنتج التونسي.