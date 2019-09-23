روسيا تعلن نيتها تبني قانون لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة

قال ألكسي جوردييف نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده تخطط لتبني قانون لمراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد خلال عام واحد.

وقال جوردييف وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن "القانون يتعلق بإشراف الدولة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وسيكون أساسيًا في هذا المجال، حيث قامت

Advertisements

وزارة التنمية الاقتصادية بصياغة مشروعه ونخطط لتبنيه خلال عام واحد".



وأشار إلى أن روسيا تحتل حاليًا المرتبة الرابعة من حيث حجم هذه الانبعاثات، ولذلك من الضروري تحديد كل إجراءات الإشراف مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية.



وأوضح أنه سيتم أيضًا، بحلول نهاية العام الجاري، إعداد مشروع استراتيجية للتنمية طويلة الأجل بالمستوى المنخفض لانبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2050، مشيرًا إلى أن "هذه هي الالتزامات التي تتعهد بها حاليًا كل الدول".



ولفت إلى أنه يتم حاليًا العمل لإعداد مشروع الخطة الوطنية لتكيف الاقتصاد الروسي مع تغير المناخ، مضيفًا أن مشروع هذه الوثيقة يجب أن يظهر قبل نهاية العام الجاري.