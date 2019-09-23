نيكولاس مادورو: مستعد للحوار مع ترامب إذا غير سياسته تجاه فنزويلا

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداده لإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إذا غير سياسته تجاه فنزويلا.. واصفا النهج الأمريكي بأنه خاطئ.

وقال مادورو -في تصريحات لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين - "إذا قرر ترامب مراجعة السياسة المضللة بشن حرب ضد فنزويلا التي ورثها من باراك أوباما سأكون مستعداً لإجراء مفاوضات مباشرة معه، يمكننا أن نبدأ محادثات أو حوار أو مفاوضات لمحاولة تدشين علاقات تقوم على أساس الاحترام بين الحكومة والسلطات في كل من

الولايات المتحدة وفنزويلا".



ويعتقد الرئيس الفنزويلي أن ترامب كان يقود سياسة كارثية ولكنها فشلت بشكل كامل، وأضاف: "لكنه حان الوقت لتغيير ذلك والتوقف عن إلحاق الضرر بفنزويلا واستعادة العلاقات القيمة والجديرة بالاحترام والتعاون في جميع المجالات بين البلدين"، مؤكدا أن السلطات الفنزويلية دائما مستعدة لذلك.

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وأشار مادورو إلى ضرورة أن تغير الولايات المتحدة سياستها تجاه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كما ينبغي لأمريكا اللاتينية ومنطقة

البحر الكاريبي أن تتبع طريقها مع الحفاظ على التعاون المستمر مع الولايات المتحدة.



يُذكَّر أن الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت في 23 يناير الماضي، عندما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد في تجمع حاشد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، واعترفت به العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) وأستراليا وألبانيا وجورجيا وإسرائيل.



وانتقد الرئيس الحالي للبلاد نيكولاس مادورو هذه الخطوة واعتبره انقلاب شنته واشنطن، وقال إنه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، في المقابل أعربت روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا وإيران وكوبا ونيكاراجوا والسلفادور وسوريا وتركيا عن تأييدها لمادورو.