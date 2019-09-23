البيت الأبيض: دونالد ترامب أفضل مُتحدّث عن نفسه

رجّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، اليوم الاثنين، أنها لن تستأنف إجراء المؤتمرات الصحفية اليومية للبيت الأبيض في المستقبل القريب، معللة ذلك الموقف بأن الإيجازات، التي كانت عملًا منتظمًا لسنوات، أصبحت عملًا "مسرحيًا" للصحفيين الباحثين عن الشهرةخلال المؤتمرات التي تُبثّ تليفزيونيًا.
وقالت جريشام، في تصريحات متلفزة، ردًا على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قد ألغى الإيجاز الصحفي اليومي تمامًا :"ليس الآن"، لكنها أضافت: "إذاقرر الرئيس أنها شيء ينبغي علينا فعله سنفعله.. أصبحت الإيجازات تشهد كثيرًا من الأعمال المسرحية، وأعتقد أن كثيرًا من الصحفيين يفعلون ذلك لكي ينالوا الشهرة.. وأعتقد أن ما نفعله الآن عظيم"، معتبرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أفضل متحدث باسم نفسه"، حسب ما نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.
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