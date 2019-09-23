مسئول صيني: النزاعات الدولية يجب أن تحل عبر ؤ زالحوار

أكد سفير الصين وممثلها أمام المنظمات الدولية في "فيينا" السفير وانج كون، أن أي نزاع دولي يجب أن يحل عن طريق المفاوضات والحوار والتشاور بين كافة الأطراف المعنية.
وشدد السفير الصيني - في كلمته خلال اللقاء الذي أقامته البعثةالصينية بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني السبعين للصين تحت عنوان "التجانس والتعاون هو الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة" - على أهمية دعم جهود السلام الدولية ونشر روح التعاون البناء، مشيرا إلى أن هذه المبادئ والقيم هي أحد تقاليد الصين في السياسة والاقتصاد.
وثمّن جهود الأمم المتحدة لدعم السلام والتصدي لقضايا البيئة وتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الصين تدعم بكل قوة وتسعى لتحقيق أهداف التنمية السبعة عشر للمنظمة الدولية.
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