المفوضية الأوروبية: جاهزون لدعم أي توافق بشأن الهجرة

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لدعم أي توافق يتم التوصل إليه اليوم بين المشاركين في اجتماع مالطا بشأن تقاسم المهاجرين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا:"إن المفوضية جاهزة لتقديم دعم مادي وعملي ومعنوي عن طريق وكالاتها المتخصصة، قائلة: "نأمل في التوصل إلى تصور يتم عرضه على باقي وزراء الداخلية خلال لقائهم الرسمي في بداية أكتوبر المُقبل".
جاء ذلك تعليقًا على الاجتماع الذي
يُشار إلى أن المفوضية، التي لا تملك حق القرار بهذا الشأن، ترغب في أن يتم التوصل إلى آلية مؤقتة للتقاسم تعفي الدول من التصرف تحت وطأة الطوارئ في كل مرة يتم فيها إنقاذ مهاجرين في البحر.
كما تأمل بروكسل في أن تتوصل الدول الأعضاء إلى إصلاح شامل لنظام الهجرة واللجوء.
وكانت الدول الأعضاء قد فشلت على مدى السنوات الخمس الماضية في التوافق على نظام لجوء حديث يرقى للتحديات الحالية، ولا على لائحة للبلدان الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها في حال ثبتت عدم حاجتهم للحماية الدولية.
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