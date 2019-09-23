مستوطنون يقتحمون الأقصى

نفذ عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، في بيان لها، إن 46 مستوطناً و73 طالباً يهودياً و25 موظفاً من حكومة الاحتلال اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

اقرأ أيضاً.. الخارجية الفلسطينية تدين مشاركة موظفين من البيت الأبيض في اقتحام الأقصى

بدوره، دان عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، في بيان، قيام عشرات من المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الخاصة.

وقال إن هذا التصعيد يستدعي موقفاً استثنائياً من المجتمع الدولي.