دول أوروبية توافق على خطة إعادة توزيع المهاجرين

أعلن وزير الداخلية في مالطا مايكل فارويجا، اليوم الإثنين، أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلت إلى اتفاق بشأن آلية لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وقال فاروجا إنه ووزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا "توصلوا لاتفاق بشأن وثيقة مشتركة" يتم طرحها لتكون أساساً لاتفاق أوروبي أوسع نطاقاً خلال اللقاء المقبل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً... أوروبا تبحث آلية توزيع المهاجرين.. وإيطاليا تستقبل 182 مهاجراً

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق "محدد زمنياً" ويركز على المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وطالب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس "جميع الدول الأعضاء" بدعم آلية إعادة التوزيع المقترحة" و"المشاركة في جهود التكامل".