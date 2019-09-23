بريطانيا: نرجح مسؤولية إيران عن هجمات "أرامكو"

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو السعودية.

وقال جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "نعتقد أن من المرجح جداً حقاً أن تكون إيران مسؤولة فعلاً. سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".

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وأضاف جونسون أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس حسن روحاني، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون "بشكل غير قانوني وغير عادل".