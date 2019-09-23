مصر: 450 شخصاً اعتقلوا خلال التظاهرات ومصير العشرات لم يزل مجهولاً



قال حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات باختفاء وتوقيف نحو 450 شخصا، خلال تظاهرات الجمعة والسبت الماضيين، في القاهرة وعدة مدن آخرى.



وفي حديث لبي بي سي، قال علاء عبد التواب، وهو محام بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن نحو 370 شخصا مثلوا أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم، في حين لم يتضح مصير الآخرين بعد.



ولم تصدر النيابة قرارات بشأن من تم عرضهم عليها من المعتقلين، ومن بينهم من لم يتجاوز ال18 عاما.



وأضاف عبد التواب أن الاتهامات الموجهة للمقبوض عليهم تشمل مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون تصريح.



وأشار عبدالتواب إلى أن المركز لا يزال يتلقى بلاغات حتى اللحظة مرجحا أن ترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة.



وقال إن بعض من تم القبض عليهم لم يكن يشارك في التظاهرات بل تصادف وجوده في أماكن الاحتجاجات، ما يشير إلى أن عملية القبض ربما تمت "بشكل عشوائي"، بحسب حقوقيين.



المصدر: بي بي سي