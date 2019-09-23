كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي يمني لــ "الخليج 365": مليشيا الحوثي محملة بإرث تاريخي من العنجهية والإستبداد والعنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي اليمني"وضاح اليمن عبدالقادر"، على ذكرى انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية اليمنية.

وقال وضاح في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" إن ذاكرة اليمنيين ليست مثقوبة لننسى هذا التاريخ الذي يمثل ذكرى نكبة حقيقية لكل اليمنيين.

وأضاف أن جماعة الحوثي الانقلابية هي جماعة سلالية عنصرية طائفية فخخت حاضر اليمنيين ومستقبلهم وجعلت المنطقة على صفيح ساخن وفوهة بركان جاءت لتعيد الامامة التي ثار ضدها اليمنيون واسقطوها بثورتهم المجيدة في السادس والعشرين من سبتمبر المجيد في ستيتيات القرن الماضي.

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وأشار بأن هذه الجماعة جاءت محملة بإرث تاريخي من العنجهية والاستبداد والعنصرية بعد أن توافق اليمنييون على اليمن الاتحادي الجديد عبر مخرجات الحوار الوطني ، وبعد أن رأت تلك الجماعة أن فرصة الانقضاض على الجمهورية قد صارت شبه معدومة وان اليمنيين يستعدون للانتقال إلى مرحلة جمهورية جديدة يعاد فيها صياغة الجمهورية على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والشراكة في السلطة واتخاذ القرار عبر دولة اتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني فما كان منها إلا أن انقلبت على أحلام اليمنيين وتطلعاتهم عبر مليشيات مدعومة ايرانيا وبإشراف مباشر من خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني.

وقال لن ينسى الشعب اليمني كيف جعلت تلك الجماعة من اليمن ومحافظاته مسرحا مفتوحا لمليشياتها تقتل فيها اليمنيين وتفجر منازلهم و دور العبادة وتمارس عملية السطو والنهب والاعتقال والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال والعبث بالوظيفة العامة وتطييف المناهج الدراسية ونهب خزينة البنك المركزي وتحويل البلد إلى سوق سوداء مفتوحة تباع فيها المساعدات الإنسانية التي نهبتها تلك الجماعة من المنظمات الاغاثية بالإضافة إلى الاتجار بالغاز المنزلي والمحروقات.

وأضوح أن هناك رصيد كبير من الجرائم والانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى، فقد تحول اليمن إلى مقبرة كبيرة سواء للضحايا الذين سقطوا جراء قصف مليشيا الحوثي للاحياء المدنية والاستهداف المباشر للمدنيين أو من الذين زجت بهم للقتال الإجباري في صفوفها من الأطفال وأبناء القبائل.

وقال إن اليوم يخوض اليمنييون بمساعدة أشقاؤهم في التحالف العربي معركتهم المصيرية من أجل المستقبل ولن تنتهي المعركة إلا بانتهاء هذه الجماعة الظلامية الفاشية.