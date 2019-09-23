كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترسل شحنة مساعدات تحوي 600 طن من المواد الغذائية للسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم السفير المصري في السودان حسام عيسى، السلطات السودانية، اليوم، شحنة من المساعدات المصرية، تضم 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت السودان، وتسلم الشحنة، التي نُقلت برا عبر 23 شاحنة نقل كبيرة، مفوض العون الإنساني الدكتور محمد مصطفى السناري، في "ساحة الشهداء"، في الخرطوم.

وقال السفير المصري في السودان، في تصريحات خلال تسليم الشحنة، إن تلك الشحنة من المساعدات، هى الثانية، التي تُرسلها مصر إلى الأشقاء في السودان، لافتا إلى أن الشحنة الأولى ضمت 300 طن من الأدوية، وأرسلت في شهر مايو الماضي، وأوضح عيسى، أن الشحنة تحتوي على 600 طن من المواد الغذائية الأساسية، التي طلبها السودان الشقيق، وستكون بداية لعدد من الشحنات الأخرى، التي ستغطي مجالات الإيواء، والأدوية، والمبيدات، ومواد البناء، وآلات شفط المياه، وغيرها.

وأعرب الدبلوماسي المصري، عن شكره لكل الجهات المصرية والسودانية، التي ساهمت في إيصال تلك الشحنة من المساعدات المصرية، من شعب مصر إلى شعب السودان الشقيق، مضيفا: "أود أن أنقل إليكم رسالة حب ودعم ومساندة من المصريين إلى شعب السودان الشقيق، فنحن في مصر ننظر إليكم بكل فخر ونسعى إلى تحقيق أهداف الشعب السوداني وثورته العظيمة، ونعتبر أن تلك الأهداف أولوية أولى تقف في المصاف وعلى قدر متساو مع المصالح المصرية".

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وشدد عيسى، على أن للسودان مكانة لا تُبارى في قلب كل مصري، وأن السودان يشكل أولوية أولى بالنسبة للدولة المصرية حكومة وشعبا، موضحا أن مصر ستستمر في دعم السودان حتى تتحقق كل أهداف ومصالح الشعب السوداني، وحتى يتبوأ السودان مكانته السياسية والاقتصادية والدولية التي تتناسب مع وضعه، وما يستحقه، وما حباه الله من إمكانيات بشرية ومادية.

وتابع السفير المصري قائلا: إن للسودان يدا بيضاء ومواقف مشرفة مع كل أبناء الأمة العربية والإسلامية والقارة الافريقية، مشيرا إلى أن الشعب المصري لا ينسى للسودان العزيز وقفته مع مصر، وزعيمها الراحل جمال عبدالناصر في عام 1967، في مؤتمر قمة الخرطوم، التي كانت بداية الانتصار في حرب اكتوبر العظيمة، التي سالت فيها الدماء المصرية والسودانية جنبا إلى جنب.

وأشار عيسى، إلى أن مصر ستقدم إلى السودان كل المساعدات الاقتصادية والتنموية والسياسية، في هذه الفترة، حتى يتخطى هذه المرحلة الهامة في تاريخه الناصع البياض من أجل تحقيق كل ما يريد من طموحات، فيما عبر مفوض العون الإنساني في السودان محمد مصطفى السناري عن شكر الحكومة السودانية، للحكومة المصرية والسفير حسام عيسى والسفارة المصرية، ونقل لهم تحيات وزيرة العمل السودانية لينا الشيخ، نيابة عن حكومة السودان.

وقال السناري، على هامش مراسم تسلم شحنة المساعدات، "نحن في السودان نتقدم بالشكر والتقدير لمصر على هذا الدعم السخي للمتضررين من السيول والأمطار، وهذه المساهمة تدل على العلاقات الأخوية المتجذرة بين شعبي وادي النيل"، موضحا أن هذه المساعدات الإنسانية تدل أيضا على أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين، مؤكدا أن أبواب السودان ستظل مشرعة للأخوة في مصر، وسوف يستمر التواصل.وأكد أن الثورة السودانية أثبتت أن السودان دولة فتية تستشرف وضعا جديدا، ومستقبلا مشرقا.