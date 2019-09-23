كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريال اليمني ينخفض مرة أخرى.. وهادي يأمر باتخاذ تدابير لمنع المضاربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض سعر صرف الريال اليمني مرة أخرى، ويتداول الآن عند 602 مقابل الدولار الأمريكي، وقال متعاملون أن شراء دولار واحد في السوق السوداء، كلفته حوالي 607 ريال.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر الريال 450 دولارًا لكل دولار عند المؤشر اليومي الذي حدده البنك المركزي اليمني مقابل 215 ريالًا للدولار قبل بدء الأزمة، قبل أربع سنوات.

ويعزى الانخفاض الحاد في الأسعار، والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، إلى النقص في العملة الأجنبية، وفقًا لما قاله عضو مجلس إدارة البنك المركزي اليمني "شرف الفضي".

وهناك نقص في الموارد المالية الواردة المقدمة من تصدير النفط، والآن، لا تتلقى اليمن سوى 15 في المائة من الأموال التي تدرها من صادرات النفط قبل بدء الحرب، بينما توقف تصدير الغاز تمامًا ".

وأوضح أن انخفاض قيمة الريال يرجع أيضًا إلى قلة الموارد المالية المقدمة للبلاد من القروض والمنح، وتجميد العديد من المشروعات التي تمولها جهات أجنبية.

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وقال فوداي أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا رائدًا في تحسين سعر صرف الريال، حيث ساعد إيداع المملكة على تغطية نفقات الواردات الأساسية.

وفي العام الماضي، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبد العزيز" بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة الضعيفة.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ضرورة الحد من انخفاض قيمة الريال عن طريق منع الصرافين من المضاربة بالعملات وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وخلال اجتماع عقد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، أكد هادي على الحاجة إلى توحيد الجهود للتغلب على التحديات في القطاع المصرفي في البلاد وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

