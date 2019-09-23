كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدو الصهيوني ينفي صلاته بـ "طائرة بدون طيار" في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت إسرائيل أي صلة لطائرة بدون طيار استولت عليها قوات النظام السوري بالقرب من مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ملمحةً إلى أن الطائرة تابعة لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السلطات قد ألقت القبض على طائرة بدون طيار ملغومة بالقنابل العنقودية بالقرب من مرتفعات الجولان، وتفكيكها دون تحديد مصدرها.

وتم اعتراض الطائرة بدون طيار من قبل نظام الدفاع الجوي السوري في منطقة حرمون، في شمال القنيطرة. وتم إسقاطها بعد دخولها المجال الجوي السوري من الغرب مرورًا بقرية إرنة، جنوب غرب دمشق.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيشاي أدراي أن الطائرة بدون طيار لا تخص الجيش، مضيفًا: "لقد رأينا اليوم السوريين يثبتون أن قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني يفعل ما يريد في سوريا".

وأوضح مصدر عسكري سوري أن بعد تفكيك الطائرات بدون طيا، عثرت وحدات الهندسة انها زورت مع القنابل العنقودية، بالإضافة إلى المواد المتفجرة C4، لاستخدامها لتفجير وتدمير الطائرات في حال القبض على.

ولم يعلن عن تاريخ الحادث، ولا الطرف المشتبه في إرساله.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط الطائرة بدون طيار، ولكنه لم يستطع تأكيد ما إذا كانت قد ضربتها قوات النظام السوري أو حزب الله.

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ويوم الخميس، أسقطت الدفاعات السورية المضادة للطائرات طائرة بدون طيار أخرى على قرية عقربة جنوبي دمشق، أيضًا دون تحديد مصدرها.

وغالبا ما تتهم دمشق إسرائيل بشن هجمات ضدها. في السنوات الأخيرة، حيث نفذت إسرائيل عشرات الغارات على المواقع العسكرية السورية ومقاتلي حزب الله الإيرانيين واللبنانيين.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت المنطقة العديد من حوادث الطائرات بدون طيار بين إسرائيل وسوريا وحلفائهم، حزب الله وإيران.

في 24 أغسطس، داهمت إسرائيل أهدافًا في عقربة، مما أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء حزب الله، لمنع ما وصفته بهجوم وشيك بدون طيار.

وتعهد حزب الله في الأسابيع الأخيرة بإسقاط طائرات إسرائيلية بدون طيار تنتهك المجال الجوي اللبناني، بعد هجوم شنته طائرتان بدون طيار في ليلة 24-25 أغسطس، والتي اتهمها إسرائيل بتنفيذها في معقلها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي 9 سبتمبر، أعلن الحزب إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار أثناء عبوره الحدود الجنوبية للبنان.

