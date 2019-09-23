العرائش.. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثة سير مروعة

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شهدت مدينة العرائش، اليوم الاثنين، حادثة سير مميتة في حي الناباص، راح ضحيتها شخصان، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة، بعدما صدمتهم عربة “تريبورتر”.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن سائق “تريبورتر” صدم 3 مارة من دون أن ينتبه، ما أدى إلى مصرع الضحية الأولى على الفور، فيما تم نقل المصابين الآخرين إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي للامريم، حيث فقد أحدهما الحياة لاحقا، متأثرا بإصابته البليغة، بينما لا يزال الثالث في قسم الإنعاش.
وحلت عناصر الشرطة في عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم الحجز على عربة “التريبورتر”، ولم يتسن للموقع التأكد مما إذا تم اعتقال سائقها، المتسبب في الحادثة.
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