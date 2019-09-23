قضية الريسوني.. النويضي للنيابة العامة: نناضل داخل المحكمة من أجل تفسير حقوقي للنص وليس لتغييره

في الوقت الذي انتقد ممثل النيابة العامة الأسبوع الماضي، مداخلات دفاع هاجر الريسوني ومن معها، واعتبر أن هناك من أخطأ الزمان والمكان، وقال “ليس هذا هو مكان تغيير النص القانوني”، رد عبد العزيز التويضي، على ممثل النيابة العامة، وقال “نحن لا نناضل داخل المحكمة لتغيير النص بل من أجل فهم حقوقي للنص”.
وقال النويضي، بعد زوال اليوم الاثنين، في الجلسة الرابعة لمحاكمة هاجر الريسوني ومن معها، “ممثل النيابة العامة قال بأن هذا ليس زمن النضال من أجل تغيير النص، وهذا يعني أننا ننازع في النص الذي من اختصاص المشرع”.
وأضاف النويضي: “نحن لا ننضال في قاعة المحكمة من أجل تغير النص، وسنرافع في مكان آخر أمام المشرع حول تغييره”.
وتابع عضو هيئة الدفاع، “نحن نرافع من أجل تفسير للنص يخدم حقوق الإنسان، لأن هناك تفسير محافظ يخدم الدولة”.
وشدد المتحدث على أن مبدأ الشرعية يجب أن يفسر في مفهومه الواسع، ويتعلق بأن هذا القانون، يجب أن يراعي جملة من الشروط، ومنها أن يكون النص منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
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