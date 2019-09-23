الدرك يوقف شخصا يشتبه في قتله فتاة في جماعة الدردارة

تمكنت مصالح الدرك الملكي، أمس الأحد، في إقليم شفشاون من توقيف شخص للاشتباه في تورطه في جريمة قتل شابة، يوم الخميس الماضي، في جماعة الدردارة.

وتشير المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″ إلى أن الأمر يتعلق بسرقة منزل انتهت بجريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة في عقدها الثالث.

وأضافت المعطيات ذاتها أن مصالح الدرك تجري تحقيقا مع المشتبه فيه، لمعرفة تفاصيل الجريمة، إذ من المرجح أن يكون هناك شركاء آخرون شاركوا في ضرب الضحية حتى الموت.

Advertisements

وكان أفراد من أسرة الضحية قد عثروا عليها، الخميس الماضي، بالقرب من منزلهم، وعليها آثار ضرب على مستوى الرأس، والأطراف في مناطق متفرقة من جسدها، وهو ما رجح سيناريو تعرضها لعملية قتل.

يذكر أن جثة الضحية نقلت إلى مستودع الأموات في شفشاون قصد عرضها على التشريح، وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.