استئنافية الرباط تؤجل محاكمة “الصحافيين الأربعة”

قضت محكمة الاستئناف في الرباط، صباح اليوم الاثنين، بتأجيل قضية الصحافيين الأربعة، إلى جلسة مقبلة تم تحديد تاريخ 14 أكتوبر المقبل موعدا لها.

وجاء قرار المحكمة ليكون رابع تأجيل في القضية، التي يتابع فيها، أيضا، المستشار البرلماني عبد الحق حيسان، بناء على شكاية من طرف حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين للمرة الرابعة.

وكانت ابتدائية العاصمة قد قضت في 20 من شهر مارس الماضي، بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة عشرة آلاف درهم، في حق كل من المستشار البرلماني، عبدالحق حيسان، بتهمة تسريب مداولات لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، والصحافيين الأربعة: “عبدالحق بلشكر”، من جريدة “أخبار اليوم”، و”محمد أحداد”، صحافي في يومية “المساء”، و”عبدالإله سخير” صحافي في الموقع الإخباري “الجريدة 24″، و”كوثر زاكي”، بعد اتهامهم بـ”نشر أخبار تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد”.