قضية الريسوني.. محامية الطبيب: نطعن بالزور في الشهادة الطبية.. والقاضي يرفض طلبا عارضا

في افتتاح الجلسة الرابعة لمحاكمة الزميلة الصحافية هاحر الريسوني، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد زوال اليوم الإثنين، التمست محامية الطبيب الموقوف في نفس الملف، من رئيس الجلسة إعذار وكيل الملك حول ما إن كان يتمسك بوثيقة الشهادة الطبية.

وقالت المحامية، مريم جمال الإدريسي، إنها تلتمس من رئيس الجلسة أن يتوجه بالسؤال حول التمسك بالشهادة إلى وكيل الملك، على اعتبار أن دفاع الطبيب يعتزم التقدم بمذكرة الطعن بالزور في الوثيقة.

ورد القاضي برفض الطب العارض لمحامية الطبيبة، وقال لها إن هناك مسطرة خاصة بالطعن قي الزور في الوثيقة يجب اتباعها.

وأعطى رئيس هيئة الحكم المكلفة بملف الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ ثلاث أسابيع بسجن العرجات، الكلمة بعد زوال اليوم، في الجلسة الرابعة للمحاكمة، إلى دفاع هاجر الريسوني ومن معها، للتعقيب على رد النيابة العامة على مرافعات الدفوعات الشكلية.

وعرفت جلسة الأسبوع الماضي، تقديم مجموعة من الدفوعات الأولية والشكلية من طرف دفاع الريسوني ومن معها، ورد عليها ممثل النيابة العامة في الحين.