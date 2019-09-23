ارتفاع قياسي لمتوسط درجات الحرارة العالمية خلال 5 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مسؤول بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن من المتوقّع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة بما يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت "رويترز"، عن المسؤول بالمنظّمة، عمر بدور، قوله: "نحن بالأساس في طريقنا للوصول إلى زيادة تتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية على الأقل (عن مستويات ما قبل الحقبة الصناعية) خلال السنوات الخمس المقبلة".

وتأتي التصريحات بعدما أصدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة تقريرا، أمس الأحد، أظهر أنه من المتوقع أن تكون الفترة من عام 2015 إلى عام 2019 هي السنوات الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق حيث ارتفعت درجات الحرارة 0.2 درجة مئوية مقارنة بالفترة من عام 2011 إلى عام 2015.

ويُعد التغير المناخي من أهم مشاكل القرن الحادي والعشرين، إذ يعتبر قضية عالمية نظرا إلى امتداد تأثيره على العالم بأسره، إذ تؤدي هذه الظاهرة إلى تغير أنماط الجو بشكل يهدد عملية إنتاج الغذاء، ويرفع مستويات مياه البحر، ما يزيد خطر الفيضانات الكارثية والهجرة.

ويقول خبراء إن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة آثار تغير المناخ، وإيقاف معدل تضخم الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، كما يشير تقرير تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2018، إلى أن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث تبقى عند عتبة 1.5 درجة مئوية، سيتطلب "تحولات سريعة وشاملة وغير مسبوقة" في جميع النواحي الاجتماعية.