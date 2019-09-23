شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل شحنات نفط في ميناء الحديدة.. تعرف على سبب أزمة البترول في صنعاء والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في ميناء الحديدة اليوم الاثنين أن عددا من سفن تحمل مشتقات نفطية وصلت قبل أیام الى المیناء وتم منعها من اف ارغ حمولتها.

وذكرت المصادر أن تجار ومشرفي ملیشیا الحوثي منعوها من إف ارغ حمولتها بحجة تحمیل دول التحالف والحكومة الیمنیة المعترف بها مسؤولیة أزمة المشتقات النفطیة التي تمر بها

العاصمة صنعاء.

وبحسب وثيقة فإنها تؤكد تفریغ شحنات بنزین لیوم ١٦ / ٩ / ٢٠١٩؛ أي خلال الاسبوع الماضي، فیما أزمة المشتقات بصنعاء متواصلة للیوم التاسع على التوالي؛ بما یوضح أن ملیشیا الحوثي هي المتسببة في افتعال أزمة المشتقات، بالتعاون مع قیادات بشركة النفط الیمنیة في صنعاء.

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وكانت مصادر مقربه من مليشيا الحوثي اكدت في تصريحات صحفية في وقت سابق بأن توجیهات من قیادات الملیشیا لملاك المحطات بإغلاقها، كي یتمكن عدد من "هوامیرها" من بیع كمیات هائلة من المشتقات بالسوق السوداء، التي انتعشت خلال الایام الاخیرة بشكل لافت وغیر مسبوق.

وقد أقر مجلس "نواب صنعاء" في اجتماع له برئاسة یحي الرعي، الیوم الاثنین، بوجود احتكار للمشتقات النفطیة لبیعها في السوق السوداء واستغلال الظروف والأزمات التي یعانیها أبناء شعبنا الیمني وطالب النواب بالكشف عن كل من یقف ویمول السوق السوداء وكشف الحقائق لل أري العام، وإ حالة

المخالفین للأجهزة المختصة وان ازل العقوبات ال اردعة بحقهم وفقا للقوانین النافذة.