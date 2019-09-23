مكتب عبد المهدي يعلن قرب افتتاح ستة مجسرات جنوبي بغداد

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إنه "بناء على طلب العشائر في قضاء المحمودية، المناطق المحاذية للطريق السريع سيتم فتح المجسرات من مجسر رقم (1) الى مجسر رقم (6) خدمة للصالح العام".

يشار الى ان هذه المجسرات تتوزع ما بين المشاة ومرور العجلات وكانت مغلقة منذ 15 عاما.