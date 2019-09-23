رفع مجلس النواب، جلسته التي عقدت اليوم الاثنين الى يوم غد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة بعد الظهر".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.
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