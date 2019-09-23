مقابل المال... أب يبيع ابنتيه للزواج!

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الاثنين إنه تم إلقاء القبض على مواطن من أقلية الغجر العرقية في إيطاليا لقيامه ببيع ابنتيه للزواج مقابل الحصول على مبالغ مالية.
واعتاد والد الفتاتين على ضربهما واحتجازهما في الكرفان الذي يعيشون فيه لرفضهما الزواج المدبر، بحسب ما قالته الشرطة في بيانها.
وهربت الفتاتان / 19عاما/ و /21عاما/ بعد ذلك مع صديقين لهما، وقام والدهما بالإبلاغ عن اختطافهما.
وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن الانتهاكات التي ارتكبها الوالد.
وقالت الشرطة إن اعتقال الرجل يعد أول عملية اعتقال وفقا لقانون جديد تم تمريره في يوليو الماضي لمكافحة العنف ضد النساء، ويضم فقرة محددة ضد الزواج القسري.
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