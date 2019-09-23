اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن بدء أعمال قمة المناخ بحضور العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "أعمال قمة المناخ بدات بحضور رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والتخطيط وأمينة بغداد". يشار إلى ان العديد من رؤساء دول العالم مشاركين في اعمال قمة المناخ التي تم عقدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.



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