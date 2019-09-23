انتحار امرأة باطلاق النار داخل منزلها في ذي قار

افاد مصدر امني، الاثنين، بانتحار امرأة باطلاق النار داخل منزلها في ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاماً انتحرت بعد اطلاق النار على نفسها من بندقية نوع كلاشنكوف داخل منزلها في قضاء الفجر محافظة ذي قار".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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