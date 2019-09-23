البرلمان ينهي مناقشة مشروع قانون يخص الاراضي المملوكة للدولة

انهى مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع قانون يخص استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غير زراعية".
وأضاف أن "مجلس النواب انهى مناقشة مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤، كما انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة ١٩٧٥"، مشيراً الى أن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي.
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