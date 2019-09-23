البارزاني: مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة لحل المشاكل كافة

وذكر بيان لمكتب بارزاني تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة الإقليم استقبل في مكتبه بأربيل، اليوم، وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة الجنرال غريغوري كرودر".

وأضاف أنه "تم في الاجتماع، بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الإقليمية، فضلاً عن التنسيق الأمني للتصدي لمخاطر تنظيم داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً مشتركاً يحول دون عودة النازحين الى ديارهم".



وأوضح بارزاني خلال اللقاء، أن "مفاوضاتنا مع بغداد مستمرة للتوصل الى اتفاق شامل يهدف لحل المشاكل كافة بموجب الدستور"، مبيناً أن "التوصل الى اتفاق يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".