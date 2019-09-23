أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، الاثنين، عن مقتل مفوض بانفجار عبوة اثناء تفكيكها في ديالى.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفوض استشهد اثناء تأدية الواجب ضمن قرية السادة في محافظة ديالى".
وأوضحت المديرية، أن "المفوض انفجرت عليه عبوة اثناء تفكيكها".
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