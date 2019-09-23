الكربولي يطالب بتسهيل زيارة وفد لجرف الصخر والتحقق من وجود معتقلات غير رسمية

طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بتسهيل زيارة وفد من الحزب إلى جرف الصخر والتحقق من وجود معتقلات غير رسمية. وقال الكربولي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نأمل من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الحشد تعاونهم في تسهيل مهمة وفد من حزب الحل لزيارة قضاء جرف الصخر والتحقق عن كثب بمعلومات عن وجود معتقلات غير تابعة للدولة فيها وادعاءات بوجود معتقلين ابرياء من دون اوامر قضائية".



وأضاف أن "المعتقلين تم اعتقالهم خلال وبعد عمليات تحرير محافظات (الانبار، صلاح الدين، ديالى، نينوى، حزام بغداد) ولا زالوا محتجزين في مدارس ومعامل وثكنات داخل حدود جرف الصخر في ظروف غير إنسانية".



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