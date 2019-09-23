صحفية بريطانية: روحاني جاهز للقاء ترامب في نيويورك

نقلت صحفية بريطانية من أصل إيراني عن وزير خارجية طهران محمد جواد ظريف، قوله إن الرئيس الإيراني حسن روحاني مستعد لمقابلة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت كريستيان أمان بور، كبيرة مراسلي شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، مساء الأحد، نقلاً عن وزير الخارجية الإيراني، إن روحاني جاهز للجلوس مع ترامب بعد استبدال الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على طهران بالمراقبة المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية، فضلاً عن استعداد ترامب لفعل ما هو ضروري، وفق قولها.

وأرفقت أمان بور بتغريدتها صورة تجمعها بظريف خلال مقابلة تلفزيونية معه قبل عدة أيام داخل مقر الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة؛ فيما نقلت عن وزير خارجية طهران أن استبدال أمريكا للعقوبات بالمراقبة النووية المستمرة من شأنه إتمام المقابلة بين الرئيسين الأمريكي والإيراني خلال الأسبوع الجاري.

وانطلقت الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، داخل مقر المنظمة الأممية الرسمي الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية.





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ووفقاً للجدول المحدد سابقاً، من المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يوم واحد من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأضافت الصحفية الإيرانية الأصل في تغريدة أخرى نقلاً عن وزير الخارجية بحكومة روحاني: "غصن الزيتون كان دائماً على الطاولة، لكننا نعرضه مجدداً"، وفقاً لنص تغريدتها.





وفي الوقت الذي نقلت كبيرة مراسلي شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الإيراني استعداد رئيس بلاده لمقابلة ترامب في نيويورك، ذكر المرشد الإيراني علي خامنئي في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أن روحاني وظريف والمسؤولين الإيرانيين الآخرين لن يدخلوا في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف مع واشنطن.

ويأتي استعداد روحاني للجلوس على طاولة واحدة مع ترامب، بعد أكثر من أسبوع على تحميل الولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عدم وجود برامج محتملة لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الأمم المتحدة، غير أنه لم يستبعد حدوث أي شيء، بحسب قوله.

وسبق ذلك أن قال ترامب، الثلاثاء الماضي، إنه لا يتطلع ولا يفضل لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة.