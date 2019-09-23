20 قتيلا في اضطرابات بإندونيسيا

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رويترزالإثنين 2019/9/23 06:38 م بتوقيت أبوظبي
عناصر من الأمن الإندونيسي-أرشيفية
قُتل 20 شخصًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح؛ إثر اندلاع اضطرابات جديدة في إقليم بابوازيا بإندونيسيا، الإثنين، حيث احترق بعض الضحايا حتى الموت في منشآت أضرم متظاهرون النيران فيها، وفق ما أفادت السلطات.
وقال المتحدث باسم الجيش في بابوازيا إيكو داريانتو: "قتل معظمهم حرقًا"، مشيراً إلى احتمال ارتفاع الحصيلة "كون كثيرين علقوا في الأكشاك المشتعلة".
وشنت السلطات الإندونيسية، اليوم حملة اعتقالات واسعة تم خلالها توقيف 9 متهمين؛ للاشتباه في التخطيط لهجوم انتحاري.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، إنه جرى توقيف 9 متهمين للاشتباه في تخطيطهم لهجوم انتحاري يستهدف الشرطة.
وتسعى إندونيسيا جاهدة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد سلسلة تفجيرات انتحارية.
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