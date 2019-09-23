"وثيقة المليون متسامح" تحط رحالها في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل مبادرة "وثيقة المليون متسامح" جولاتها في دولة الإمارات، حيث حطّت في مول الإمارات بدبي، مستقطبة الزوار للمشاركة في الوثيقة التي تستند على مبادئ التسامح والتعايش وتقبّل الاختلاف والأخوة الإنسانية.

وجمعت "وثيقة المليون متسامح" التي أطلقتها "دار زايد للثقافة الإسلامية" في أبريل/نيسان حتى الآن أكثر من 600 ألف توقيع، إذ شهدت مشاركة واسعة من كافة الجنسيات والثقافات والأديان.

وتعكس المبادرة نموذج الإمارات الملهم باحتضانها لأكثر من 200 جنسية بتعايش وتناغم تام.

وتحظى "وثيقة المليون متسامح" بدعم شخصيات بارزة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وقّع عليها 49 شخصاً من وزراء ومديرين تنفيذيين وكُتاب وإعلاميين ورياضيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.