أمل القبيسي تؤكد عمق العلاقات الإماراتية السعودية باجتماع "أوراسيا"

أكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الإثنين، عمق علاقات بلادها والمملكة العربية السعودية بفضل الدعم الذي تحظى به من قادة البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة أمل عبدالله القبيسي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، بالتزامن مع الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا المنعقد الإثنين والثلاثاء بكازاخستان تحت عنوان "أوراسيا الكبرى: الحوار والثقة والشراكة".

وأكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، خلال اللقاء، عمق علاقات الأخوة بين الإمارات والسعودية، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تجسد المصير المشترك، وبما وصلت إليه من تنسيق وتشاور عميق يعكس رؤى قيادتي البلدين وتفاهمهما إزاء القضايا المطروحة خليجيا وإقليميا ودوليا.

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وهنأت رئيس مجلس الشورى السعودي باليوم الوطني الـ89 للسعودية، موضحة أن الإمارات ستبقى داعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية، ولتظل مثالا يحتذى بين الأشقاء ونبعا تنهل منه الأجيال القيم الأصيلة.





بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والتي توطدت عبر عقود من الزمن برعاية القيادة الرشيدة في الإمارات والسعودية، ما أكسبها تجذرا وعمقا تجسد في تطابق مواقف البلدين إزاء العديد من قضايا المنطقة.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أن العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي تترجم علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين من تنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين؛ لتكون نموذجا للتعاون البرلماني على المستوى العربي بما يخدم القضايا العربية والإسلامية، لا سيما حشد الدعم والتأييد للقضايا ذات الأولوية خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية.