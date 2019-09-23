دول أوروبية توافق على خطة إعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن وزير الداخلية في مالطا مايكل فارويجا اليوم الاثنين أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا توصلت لاتفاق بشأن آليه لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

قال فاروجا إنه ووزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا" توصلوا لاتفاق بشأن وثيقة مشتركة" يتم طرحها لتكون أساسا لاتفاق أوروبي أوسع نطاقا خلال اللقاء المقبل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماريا اوهيسالو، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق " محدد زمنيا" ويركز على المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وطالب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس " جميع الدول الأعضاء" بدعم آلية إعادة التوزيع المقترحة" و " المشاركة في جهود التكامل".