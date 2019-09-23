خطاب السيسي بالأمم المتحدة

الموجز

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وضعت صحة المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بجلسة الرعاية الصحية بالأمم المتحدة، "قمنا بتدشين حملة 100 مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى فيروس سى والأمراض غير السارية، والتى نجحت حتى الآن فى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن فى أقل من عام، فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض فيروس سى".

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته، إن نصف سكان العالم يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية والملائمة.