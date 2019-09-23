بعد «رصد طائرة غريبة» ... إغلاق المجال الجوي ومطار دبي

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أعلن متحدث باسم طيران الإمارات أنه نه تم اليوم (الأحد 22 سبتمبر 2019) إغلاق مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بعد الظهر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب رصد طائرة صغيرة بدون طيار "درون" في المجال الجوي المحيط. ونتيجة لذلك، تم تحويل الرحلة ئي كيه433، الآتية من بريسبين وسنغافورة إلى مطار آل مكتوم وفقا لجريدة البيان الإماراتية .

وأضافت البيان تم تحويل الرحلة ئي كيه 511 الآتية من دلهي إلى مطار الشارقة الدولي. وقد عادت الرحلتان إلى مطار دبي الدولي عقب فتح المجال الجوي. وقامت طيران الإمارات بتوفير خيارات بديلة أمام الركاب الذين فاتتهم رحلات المتابعة، بما في ذلك توفير إقامة فندقية في دبي حسب الحاجة. وإذ تأسف طيران الإمارات عن أي إزعاج نتيجة هذه الإجراءات الضرورية، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها في غاية الأهمية ولن يتم المساس بها على الإطلاق".