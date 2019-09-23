اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "أتوجه إلى ​القوى الأمنية​ بكل هدوء ومحبة لأذكرهم بأن هناك طرقا لاستدعاء الأشخاص، أيا كانت الشبهة أو التهمة، أفضل من تلك الأساليب البوليسية التي تستبيح الحرمات وتذل الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: أتوجه إلى القوى الأمنية بكل هدوء ومحبة لأذكرهم بأن هناك طرقا لاستدعاء الأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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