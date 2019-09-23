غوتيريس: يجب التحرك لوقف الأزمة البيئية قبل فوات الأوان

لفت الامين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ خلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ إلى أنه "من العام 2015 إلى 2019 كانت هذه السنوات هي الاكثر حرارة وتموز أشد شهر من حيث الحرارة لذك فهذا يعني اننا نخاطر ب​الحياة​ التي نعيشها، فانظروا مستوى البحر والصفائح الجليدية تذوب والجفاف ينتشر والغابات تحترق والصحراء تمتد والوصول إلى ​المياه​ يقل أكثر والكوارث الطبيعية تتضاعف والعواصف تهب بشكل مدمر وقاتل أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن "هناك دولا تعاني من ارتفاع منسوب مياه البحار بسبب تغير المناخ"، مؤكداً "إنني متفائل بالوصول لحلول لأزمة تغير المناخ"، معتبراً أن "بطاقة المرور للمستقبل هي الوفاء بالتعهدات والالتزامات الواردة باتفاق ​باريس​"، لافتاً إلى أنه "سيكون هناك خطوات للتخلص من الغازات الدفيئة بدءا من العام 2020".

وشدد على "ضرورة تحقيق العدالة بين الناس ومساعدة المحتاجين وتقليص الاعتماد على ​الطاقة​ الأحفورية وأشكر الدول التي ضاعفت التزاماتها بالتحول إلى الطاقة الخضراء"، مشيراً إلى "إننا نواجه نضوبا بالعديد من الموارد الطبيعية"، مؤكداً أنه "يجب التحرك لوقف الأزمة البيئية قبل فوات الأوان".