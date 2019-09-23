رئيس وزراء روسيا يوقع على مرسوم حول انضمام بلاده الى اتفاق باريس للمناخ

وقع رئيس الوزراء الروسي، ​ديمتري مدفيديف​ على مرسوم حكومي حول انضمام ​روسيا​ إلى اتفاق ​باريس​ للمناخ، مشددًا على "أهمية مشاركة روسيا في هذه الاتفاقية، وخاصة أن تغير المناخ يعد تهديدا للتوازن البيئي، ويزيد من المخاطر على التنمية ​الاقتصاد​ية في قطاعات مثل ​الزراعة​، كما أن تغير المناخ يعد تهديدا للبشرية".

ولفت مدفيديف، خلال اجتماع للحكومة الروسية، إلى "أهمية أن يتطور الاقتصاد، في اتجاه تطبيق التكنولوجيات الحديثة الجديدة، وتنفيذ حلول جديدة للمشاريع المختلفة".

يشار إلى أن اتفاق باريس هو الاتفاق الدولي الأكثر شمولا بشأن المناخ، وتم اعتماده في 22 نيسان 2016، حينها اتفقت وفود 196 دولة بينها روسيا، على منع ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض وإبقائها عند درجتين مئويتين كحد أقصى، فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، حتى العام 2100.

كما تشمل الاتفاقية توفير المزيد من الموارد المالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتطوير القدرة على التكيف مع ​التغير المناخي​.