اعتصام لاعلاميي صيدا تضامنا مع محمد صالح الموقوف في اليونان

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، ان اعلاميي صيدا نظموا وقفة تضامنية مع الزميل ​محمد صالح​، الذي اوقفته السلطات اليونانية، بسبب تشابه بالاسماء اثناء رحلة استجمام مع عائلته بناء على مذكرة المانية، وذلك عند "​ساحة النجمة​" وسط المدينة، حيث رفعوا صورة للزميل صالح وقد كتب عليها "الحرية للزميل محمد صالح".

وكان اعلاميو صيدا، قد تداعوا الى عقد لقاء تضامني في منزل صالح في ​مجدليون​، استنكارا لاحتجازه، مؤكدين وقوفهم الى جانب العائلة في محنتها خصوصا وان الزميل صالح لا علاقة له بكل هذه الاعمال، وهو كان يمارس مهنة ​الصحافة​ في جريدة "السفير" ابان عملية الاختطاف التي وقعت العام 1985 ويتواجد في صيدا، وانه في حال لم تفرج السلطات اليونانية عنه سيعمدون الى القيام بسلسلة تحركات احتجاجية بما فيها الاعتصام امام السفارتين اليونانية والالمانية في ​بيروت​.